Trump avvia i progetti per il muro con il Messico

E' alta tensione intanto con i principali media american

Parte negli Stati Uniti l'iter per la costruzione del muro al confine col Messico: dopo l'accelerazione impressa al progetto dal presidente Trump, l'agenzia per le dogane e la protezione dei confini ha annunciato che nei primi giorni di marzo raccoglierà i progetti. Intanto Mosca, dopo le dichiarazioni sul riarmo nucleare, minaccia una nuova guerra fredda. E' alta tensione intanto con i principali media americani: i giornalisti di Cnn, NY Times, LA Times e Politico sono stati esclusi da un briefing alla Casa Bianca. E il Wp denuncia, ingaggiati agenti per ridimensionare Russia-gate.