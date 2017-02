Ucraina: Donald Trump si aspetta che la Russia restituisca la Crimea

Al via domani a Kiev la campagna “Marzo di solidarietà” con i tartari della Crimea e persone di altre nazionalità che vivono temporaneamente nella Crimea occupata dalla Russia. Anche a Parigi e Tel Aviv prenderà il via campagna di comunicazione "Crimea - è l'Ucraina: 1096 giorni di resistenza." Gli attivisti sperano che attraverso tali azioni possano attirare l'attenzione del mondo per quello che succede in Crimea.



Il 26 febbraio è un giorno di resistenza di Crimea. Era il 26 febbraio quando, 3 anni fa, a circa 15 mila tatari di Crimea, a migliaia di ucraini e residenti in Crimea di altre nazionalità giunti alla Verkhovna Rada di Crimea è stato impedito, dai deputati filo-russi, di non accettare la decisione incostituzionale sulla separazione della Crimea dall'Ucraina e l'unione con la Russia .



Tuttavia, la mattina del 27 Febbraio 2014 il Cremlino ha dato la sua posizione ufficiale sulla Crimea.

Successivamente, tutte le strade e le autostrade della penisola sono state riempite di truppe russe. Inoltre sono stati occupati edifici amministrativi, i contingenti delle forze armate dell'Ucraina, sequestrati porti e aeroporti. Il nuovo presidente USA Donald Trump ha detto che si aspetta che il governo russo si occupi della crescente violenza in Ucraina e della riannessione della Crimea.



Notizie positive per l'Ucraina dai Paesi Bassi. Giovedì, la camera bassa del parlamento olandese ha approvato la ratifica dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e l'Ucraina. La maggioranza dei deputati ha sostenuto l'associazione, nonostante l'esito del referendum del 6 aprile 2016, in cui il 61 per cento degli elettori si è espresso contro la ratifica del documento. La fase finale del processo di ratifica è il voto nella Camera alta del parlamento che, secondo gli esperti, non si terrà fino all'autunno.



Da Ucraina Viktoria Polishchuk