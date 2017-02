Innovazione: tecnologia dei droni a Pesaro con la startup The sea opportunities

Una start up made in Italy ma con l’ambizione di espandersi in tutto il mondo. E' incubata nel distretto dell'innovazione di Pesaro BP Cube e si chiama "The sea opportunities" e sviluppa droni subacquei che sono ormai alleati della scienza e della ricerca.

Piccoli rov (acronimo inglese di remotly operated vehicle), sono in grado di svolgere esplorazioni subacquee a 360 gradi. Controllati da remoto, a distanza, per mezzo di un cavo che è anche alimentatore hanno una telecamera hd.

Ispezioni ambientali ma non solo. L’esigenza di un nuovo servizio, nasce per sopperire a una mancanza: i rov tradizionali infatti venivano usati ampiamente nel settore che è definito dell’oil and gas, ma hanno costi enormi, un peso eccessivo e la necessità di essere trasportati su una barca di una certa stazza.

