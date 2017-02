"Basta immobilismo" la Cirinnà da Rimini sprona il Parlamento sul fine vita

La senatrice a Rimini per il convegno organizzato da Aiga su Unioni Civili

“La libertà che uno Stato ti riconosce si ripercuote nel tipo di famiglia in cui scegli di vivere” Intervenendo al convegno organizzato dall'Associazione Giovani Avvocati di Rimini e dedicato alla legge che porta il suo nome, la senatrice Monica Cirinnà si confronta sul testo normativo che regola unioni civili e convivenze con chi ogni giorno alle norme scritte dal legislatore dà le gambe per muoversi nella società, gli avvocati. “Quello per ottenere le unioni civili è stato un cammino sofferto” ricorda. Ora tocca ad altre leggi: l'accusa di dj Fabo dalla Svizzera non può cadere nel vuoto “l'appello che ha lanciato dalla Svizzera prima di morire è giusto. Mi vergogno da membro del Parlamento dell'immobilismo nel quale il Parlamento si trova, è vero che quella sul fine vita è una legge divisiva ma lo era anche quella sulle unioni civili. Bisogna prendere il coraggio di affrontarla, contarsi e chi è in minoranza deve farsene una ragione. Questo è uno Stato in cui per nascere e, a fino a poco fa, anche per sposarsi bisognava andare all'estero. Ora si va all'estero per morire. E' un paese incivile sotto questo punto di vista".

L'incontro in tribunale, il luogo in cui le persone vengono giudicate ritrova la sua dimensione sociale ed affronta un tema che riguarda anche le coppie eterosessuali ed i patti che regolano gli aspetti economici, definendo nei fatti ruolo tutto nuovo agli avvocati. Non più chiamati a regolare la divisione, ma l'unione.

L'incontro è stato anche l'occasione per verificare le ripercussioni della legge a livello locale, in un contesto di feedback nazionale che sta emergendo in maniera abbastanza chiara



Nel video l'intervista alla senatrice Monica Cirinnà ed al vice presidente AIGA, Chirstian Guidi.



SB