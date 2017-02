Cucina, ballo e disegno. Fino al 5 marzo laboratori didattici per i ragazzi di Fonte dell’Ovo

Cinque giorni di ingegnosità per la scuola media di Fonte dell’Ovo. La settimana scorsa è stata la volta di Serravalle, sperimentare diverse attività manuali e fisiche. Nella sede in città i giovanissimi hanno potuto scegliere laboratori di vario genere: scientifici, informatici, artistici, artigianali, teatrali, musicali, culturali e dedicati alla danza. Lo spettacolo è in ogni aula. Con le mani si impasta acqua e farina per i panetti pizza, si creano deliziose decorazioni con carta da giornale e cartone e, soprattutto, si balla.



I ragazzi possono scegliere quale laboratorio preferiscono. Un importante progetto, che per cinque giorni prevede un rinnovamento nell'organizzazione delle lezioni mattutine. Ogni attività è legata dalla metodologia del learning by doing, imparare facendo. Senza scordare certo il divertimento



Serena Santoli