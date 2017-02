Monorotaia San Marino-Rimini: il progetto prende corpo

Già delineati gli intenti durante la passata legislatura, Adesso.sm va avanti. Con delibera del 13 febbraio – si legge sull'edizione di oggi della Tribuna – il governo ha creato un gruppo tecnico per la valutazione della fattibilità di questa infrastruttura. Alla base, l'interessamento di un società cinese d'investimento a partecipazione statale, la CIECI, che ha già siglato un accordo di cooperazione con l'Associazione San Marino Cina per finanziare progetti di interesse pubblico anche nel campo delle infrastrutture. Il progetto entra già nel dettaglio della tratta: una rete ferroviaria d'avanguardia, lungo 35 km, dall'aeroporto internazionale al centro di Rimini – Marina Centro e Stazione – fino a salire a San Marino Città. E la società cinese provvederebbe integralmente all'investimento necessario. Sullo sfondo, però, anche l'accordo tra Emilia-Romagna e San Marino del 2013, per promuovere la collaborazione in settori di interesse reciproco, fra i quali proprio i trasporti.