Spopola l'hashtag #FaboLibero, un altro caso che scuote le coscienze

Scuote le coscienze italiane il caso di Fabiano Antoniani, in arte Dj Fabo, 39 anni, cieco e tetraplegico a causa di un grave incidente stradale avvenuto nel 2014. Pochi giorni fa l'uomo ha chiesto al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella di poter avere accesso alla morte assistita. Ora Fabiano è in Svizzera, ha riferito Filomena Gallo dell'associazione "Luca Coscioni" che lo ha seguito nella sua difficile decisione, aggiungendo che "si sta sottoponendo alle visite mediche previste dai protocolli”. Ma non è detto che possa cambiare idea.



Migliaia i tweet con l'hashtag #FaboLibero. Iniziata anche una petizione per chiedere subito la legge per il testamento biologico.