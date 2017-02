Comune di Rimini: servizio di segnalazione problemi arriva su Twitter

Una buca stradale? Un lampione non funzionante? Da oggi diventa possibile con un semplice tweet segnalare il problema al Comune di Rimini. Inserendo nel testo del tweet l’hashtag #segnalarimini, Rilfedeur (il sistema che prende nome dall’acronimo RILevazione dei FEnomeni di DEgrado URbano) registra la segnalazione memorizzando le informazioni legate all'account che ha inviato il tweet.

“Siamo orgogliosi – ha detto l’assessore all’Innovazione digitale del Comune di Rimini Eugenia Rossi di Schio – far crescere il rapporto tra Comune di Rimini e cittadini attraverso l’uso dei social. Già l’abbiamo fatto con Whatsapp, che è in breve diventato il canale preferito dai riminesi anche per le segnalazioni, e ora lo facciamo con Twitter. E’ stato infatti su nostra sollecitazione che Semenda, la società che progetta e realizza sistemi informativi geografici utilizzando le più avanzate tecnologie disponibili sul mercato che ringraziamo, ha implementato con questa nuova funzionalità il suo programma gestionale Rilfedeur. E’ un percorso a cui crediamo e che nel prossimo immediato futuro presenterà con Telegram nuove importanti novità per rendere sempre più veloce ed efficace il rapporto coi cittadini.”

Più di tre mila le segnalazioni pervenute e gestite dall’ufficio relazioni con il pubblico nel corso del 2016, di cui quasi due mila riguardanti problemi legati a rifiuti fuori dai cassonetti, deiezioni animali, lampioni, verde pubblico e privato. Quasi un migliaio le segnalazioni sul tema “viabilità e traffico” per problemi su buche, cantieri, segnaletica, semafori.

Come detto dalla Rossi, il Comune di Rimini è presente su diverse piattaforme; è quindi possibile segnalare utilizzando i seguenti canali: whatsapp (331 6432313), facebook, web (rilfedeur.comune.rimini.it/rilfedeurWeb), app Rilfedeur (disponibile per Android e Ios) telefono (0541/704.704), sportello (URP – Piazza Cavour 29), e-mail (urp.segnalazioni@comune.rimini.it)