Ginnastica, lingua e campus, la ricca offerta cinese a San Marino

L'importanza della conoscenza del cinese è sempre più evidente in tutto il mondo, sia che si tratta di viaggi che di lavoro. Per questo dallo scorso 27 febbraio sono attivi i corsi sulla lingua a San Marino. Dal lunedì al giovedì pomeriggio per gli studenti, a seguire, quelli dedicati agli adulti. Da aprile poi ci sarà un corso di Tai-chi-Chuan, "suprema arte di combattimento", arte marziale di origine antiche, noto a tutti come "Tai Ci", nella palestra della scuola elementare di Murata. Il corso è aperto a tutti e si svolgerà il lunedì e il mercoledì dalle 19 alle 20 e il sabato mattina. A luglio invece gli studenti delle scuole superiori e dell'università potranno partecipare a un campus estivo in Cina.