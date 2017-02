Ritiro kit differenziata per il porta a porta

Orari, tempi e luogo, ritiro anche nei prossimi giorni fuori tempo massimo, dei contenitori per i rifiuti casalinghi da differenziare

Entro le 19.30 di oggi sarà ancora possibile ritirare il KIT della DIFFERENZIATA per il PORTA A PORTA. I contenitori sono disponibili direttamente ad ACQUAVIVA zona industriale di CA' MARTINO in via BIAGIO di SANTOLINO n°100. Da domani per i ritardatari ritiro KIT personale solo su appuntamento contattando la ditta di gestione del servizio:

Cooperativa NEW ERA, indirizzo mail info@coopnewera.com , telefono 0549-941532.

fz