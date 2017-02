Trump: attesa per il discorso al Congresso. In aumento le spese militari

Cresce l'attesa per il discorso che Donald Trump terrà al Congresso nelle prossime ore. Un intervento in cui si soffermerà sulla politica estera, sulla sicurezza e sui decreti approvati e da approvare. La nuova amministrazione, tra le altre cose, si appresta a mettere nero su bianco la legge di bilancio per il 2018. Previsto – come affermato in campagna elettorale - un aumento del 10% delle spese militari, pari a 54 miliardi di dollari: denaro che sarà ottenuto, in primo luogo, da un taglio dei fondi Dipartimento di Stato e alle politiche ambientali. Nessuna scure invece sulle spese previdenziali e sociali. Oggi dovrebbe anche essere il giorno del “bando bis”: il nuovo decreto per vietare temporaneamente l'ingresso negli States ai cittadini di

sette Paesi considerati a rischio terrorismo.