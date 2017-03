1° marzo 1983: presentata la prima collezione di Swatch

La personalità al primo posto

Lo Swatch è un orologio svizzero, realizzato in plastica e lanciato sul mercato 34 anni fa a Zurigo. Un prodotto che è stato capace di diventare sin da subito simbolo ed icona del mondo dell’orologeria. Swatch ha attuato una vera e propria rivoluzione: verso la fine degli anni ’70 l’orologio svizzero era un accessorio prezioso, di valore, qualcosa da tramandare di generazione in generazione. Improvvisamente qualcosa nel mondo cambiò e gli orologi al quarzo proveniente dall’oriente, dall’Asia nello specifico, iniziarono a farsi largo all’interno del mercato.



Praticamente tutti iniziarono a scegliere orologi economici, capaci di segnare il tempo e per i quali non servivano anni di risparmi per poterseli permettere. È stato proprio a partire da questo momento di crisi che Nicolas G. Hayek inizia la sua rivoluzione nel mondo dell’orologeria; nasce il “secondo orologio” (da qui il nome Second Watch, abbreviato "Swatch"), un oggetto in plastica, di prezzo accessibile e capace di esprimere personalità. La prima collezione Swatch era composta da 12 modelli e, grazie al prodotto e alla campagna marketing, diventò ben presto popolare, raggiungendo il mercato locale, espandendosi poi, nel corso degli anni, a livello internazionale.