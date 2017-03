Agenzia per lo Sviluppo Digitale: le Telecomunicazioni al centro della riunione odierna

Riunita, oggi, l'Agenzia per lo Sviluppo Digitale. Tra i temi all'ordine del giorno il dibattito in Consiglio Grande e Generale sulle Telecomunicazioni

Al centro della riunione odierna, dell'Agenzia per lo Sviluppo Digitale, il tema delle telecomunicazioni, che ha scaldato nei giorni scorsi l'Aula consigliare. Il 17 febbraio, prima del dibattito in Consiglio, i membri dell'organismo erano stati ricevuti dal Governo; in quell'occasione era stata presentata una bozza delle linee guida di quella che sarà l'Agenda Digitale Sammarinese. Linee guida che successivamente, in Consiglio Grande e Generale, sono state tenute – sottolinea Francesco Chiari - in grande considerazione. Tra i temi affrontati oggi anche il lancio ufficiale del sito dell'Agenzia, e la questione della dematerializzazione degli assegni cartacei, che ABS dovrà normare nei prossimi mesi.



Nel servizio Francesco Chiari, Agenzia per lo sviluppo informatico