Francia, Fillon nella bufera: smentito arresto moglie Penelope

Il candidato della destra Francois Fillon alle presidenziali francesi nella bufera. "Non mi ritiro" ha annunciato dopo che la moglie Penelope era stata dichiarata in stato di fermo, notizia poi smentita.

Francois Fillon ha confermato di aver ricevuto una convocazione dei giudici per il 15 marzo, due giorni prima del termine ultimo per le candidature presidenziali. Una decisione, per lui, "interamente calcolata" per "impedirmi di essere candidato". "Con questa scelta di calendario si assassina non solo me ma l'intera elezione presidenziale", "è un omicidio politico". Quanto alla convocazione, "ci andrò", ha concluso.