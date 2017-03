Masterchef: la sammarinese Nicolini si gioca l'ingresso in finale

Sono rimasti in 4 a contendersi l'agognato ingresso alla finale della sesta stagione di MasterChef Italia: l'avvocato e notaio di San Marino Cristina Nicolini, la barista di Tovo San Giacomo in provincia di Savona Gloria Enrico, la studentessa di Palermo Margherita Russo e lo studente di Santarcangelo di Romagna Valerio Braschi. Per loro i giudici Bruno Barbieri, Joe Bastianich, Antonino Cannavacciuolo e Carlo Cracco hanno pensato ad una Mystery Box etica e dal gusto familiare. In 45 minuti dovranno preparare il loro miglior piatto usando gli ingredienti che i loro cari, a sorpresa, sceglieranno dai rispettivi frigoriferi. Il migliore tra i quattro cuochi amatoriali avrà un decisivo vantaggio nell'Invention Test: scegliere per sé e per i propri avversari l'ingrediente principale e i minuti totali per cucinare. Al termine della prova i 4 dovranno vedersela con il giudizio finale dei giudici. Chi tra loro dovrà lasciare la cucina di MasterChef? Per gli aspiranti chef è tempo dell'ultima prova in esterna, ambientata a Denia, vicino a Valencia. Si troveranno di fronte alla creatività e alla complessità della cucina tre stelle Michelin dello chef spagnolo QuiqueDacosta. Chi meglio si confronterà con alcuni degli innovativi piatti del grande chef? Al termine della prova solo uno, tra gli aspiranti chef, potrà tornare in balconata accedendo direttamente alla serata finale, mentre per gli altri ci sarà un grembiule nero e il Pressure Test più insidioso di questa stagione.