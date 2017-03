3 marzo 1933: nelle sale newyorkesi arriva in anteprima la pellicola di "King Kong"

King Kong è un film del 1933 prodotto e diretto da Merian C. Cooper ed Ernest B. Schoedsack. La prima si tenne il 3 marzo 1933.



Visto il grande successo ebbe un seguito dopo soli otto mesi, Il figlio di King Kong (The Son of Kong, 1933) per la regia di Schoedsack. Passata attraverso più versioni successive e remake, la storia dello scimmione King Kong costituisce uno dei paradigmi di base del linguaggio cinematografico. La sapiente combinazione di elementi avventurosi, romantici e fantastici, insieme ad una serie di trucchi visivi all'epoca rivoluzionari, ha fatto di questo film uno dei massimi capolavori della storia del cinema.



Nel 1991 è stato scelto per la conservazione nel National Film Registry della Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti d'America. Nel 1998 l'American Film Institute l'ha inserito al quarantatreesimo posto della classifica dei migliori cento film statunitensi di tutti i tempi, mentre dieci anni dopo, nella lista aggiornata, è salito al quarantunesimo posto.



King Kong è il capostipite di una lunga serie di film affini, che comprendono, oltre al già citato sequel, anche due remake omonimi, uno del 1976 (che si avvaleva della collaborazione di Carlo Rambaldi agli effetti speciali) e un altro del 2005, mentre per il 2017 è prevista l'uscita di un reboot intitolato Kong: Skull Island. Il film uscì nelle sale italiane il 13 ottobre 1933 e fu riedito nel 1948.