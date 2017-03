Gli Acchiappafantasmi sul Titano alla ricerca di un notissimo personaggio



Un personaggio di fama mondiale si aggirerebbe a San Marino, in uno stabile del centro storico. Parola di Massimo Merendi, presidente della National Ghost Uncover, associazione di cercatori di fantasmi, con sede a Riccione, e che si è già occupata di decine di casi in giro per l'Italia. Domani alle 12,15 presso il ristorante Righi, una squadra di questi nostrani “ghostbusters” approfondirà la vicenda, svelando l'identità del misterioso personaggio e aggiungendo dettagli sul suo avvistamento: una elegantissima figura - notata agli inizi di febbraio in centro storico in orario serale da tre differenti persone - avrebbe raccontato loro cose differenti e nella propria lingua. Gli avvistamenti di ombre e strani fenomeni all'interno di un palazzo sito in Piazza della Libertà – culminati con la vista del personaggio vero e proprio - sarebbero però molti di più, iniziati già da diverso tempo e segnalati da altri dodici differenti testimoni. Sabato, i risultati della National Ghost Uncover verranno resi noti nei dettagli: dai controlli effettuati in loco alla tipologia di testimoni ascoltati, fino – ovviamente - alle conclusioni dell'associazione sulla vicenda.