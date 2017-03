Sorgerà in Emilia-Romagna il centro Meteo Europeo

La città di Bologna è stata scelta, sulle 6 città europee candidate, per ospitare il data Center del Centro Europeo per le Previsioni Meteorologiche a medio Termine. Vince il progetto avanzato dalla Regione e sostenuto dal governo italiano che lo ha candidato in sede europea, e che rende concreto – ha detto con soddisfazione il presidente Bonaccini – uno dei nostri obiettivi: fare dell'Emilia-Romagna la piattaforma per la ricerca e l'innovazione.

“Su tutto, ha premiato – ha poi detto – la capacità di fare sistema”.



Nel video, l'intervista al Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini