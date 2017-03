"Terra di San Marino" punta sul biologico: incontro sulla zootecnia

Nuovo incontro formativo alla Casa Fabbrica di Montecchio su agricoltura e zootecnia biologica. Di fronte ad una folta schiera di allevatori, tecnici Ugraa e veterinari dell'Iss, hanno relazionato l'agronomo Carlo Bazzocchi e il medico veterinario Pietro Venezia che hanno illustrato le potenziali prospettive di sviluppo in Repubblica del comparto “biologico”. L'iniziativa, organizzata dal Consorzio Terra di San Marino, si inserisce nel progetto di sviluppo dell'agricoltura biologica, nell'ambito del quale sono già state approfondite la tecnica colturale dei cereali, la gestione dell'oliveto e anche l'apicoltura. Il tutto in versione “Bio”. Dopo l'approfondimento in aula la lezione è proseguita con la visita ad un allevamento sammarinese di bovini e ovini in fase di conversione al metodo biologico.