Masterchef 6, in finale la sammarinese Cristina e il romagnolissimo Valerio

Ieri sera, durante la semifinale di Masterchef Italia, sono stati decretati i finalisti della sesta edizione del programma: la sammarinese Crisina Nicolini, Valerio Braschi, giovanissimo di Santarcangelo e la ligure Gloria Enrico.

Un'altra prova impeccabile di Cristina, che si è sempre distinta per la determinazione e l'abilità ai fornelli.

La ventiseienne, tirocinante avvocato, continua quindi la sua scalata per raggiungere la vetta di Masterchef Italia.

Non ci resta quindi che augurarle buona fortuna.