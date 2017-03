Nuovo corso organizzato dalla Fondazione Banca Centrale

La Fondazione Banca Centrale della Repubblica di San Marino organizza un corso di formazione sulle tecniche di contrasto al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo per attività attinenti l’acquisto di oro greggio e commercio di pietre o metalli preziosi. Il corso si articolerà in 3 lezioni di due ore ciascuna che si terranno nelle seguenti giornate: 6, 13 e 27 aprile 2017.



Per maggiori informazioni si rimanda al comunicato stampa.