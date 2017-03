La Rai e l'Europa: il ruolo del servizio pubblico nei 60 anni dai Trattati di Roma

Campo Dall'Orto (dg Rai): "Puntiamo a creare una comunità che sia soprattutto culturale"

“Alle urla contro l'Europa bilanceremo il racconto dell'Europa”: così la presidente Rai, Monica Maggioni, al convegno sul ruolo del servizio pubblico radio televisivo nel 60° anniversario dei Trattati di Roma.



“Reconnecting Europeans”, ricreare le connessioni tra l'Europa e i suoi cittadini, visto che le istituzioni sono percepite a distanza, mentre fanno ormai parte del nostro agire quotidiano. Così la Rai si interroga sul proprio ruolo di servizio pubblico in un momento importante per l'Unione, i 60 anni dai Trattati di Roma, i 30 dal programma Erasmus.

“Stare uniti conviene – ha continuato nel suo intervento – oggi contro l'Europa si urla ma noi possiamo decidere di bilanciare raccontando l'Europa”.

Un servizio pubblico, per il direttore generale Campo Dall'Orto, estremamente mutato in questi 60 anni.





Francesca Biliotti



Nel video le interviste a Monica Maggioni presidente RAI; Sandro Gozi sottosegretario Presidenza del Consiglio delega agli Affari Europei; Claudio Cappon segretario generale Copeam; Antonio Campo Dall'Orto direttore generale RAI