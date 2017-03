Settimana dei Laboratori: il Segretario Podeschi in visita a Fonte dell'Ovo

Il segretario alla pubblica istruzione Marco Podeschi in visita alla scuola media di Fonte dell'Ovo. Una mattinata trascorsa insieme agli studenti per verificare con mano i frutti della “Settimana dei laboratori”. Un progetto consolidato che, per 5 giorni, ha visto i ragazzi apprendere attraverso una organizzazione del tutto nuova della mattinata di lezioni. Proprio a loro è stata affidata la possibilità di scegliere tra un'ampia serie di proposte: dai laboratori scientifici e informatici, a quelli legati all'arte e all'artigianato. Ancora, ancora il teatro, la musica e la danza, fino alle attività dedicate a conoscere il patrimonio culturale e artistico. Ribadito l'obiettivo dell'esperienza: imparare facendo e divertendosi, attraverso la pratica e l'esperienza diretta, favorendo una maggiore motivazione all'apprendimento.