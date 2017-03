Topolino giornalista

Solo nell'ultima settimana, per la cronaca, abbiamo ricevuto tre "lezioni"di giornalismo da soggetti che palesemente non hanno mai trascorso neppure un'ora in una redazione che sia degno di questo nome. E' un fenomeno che si ripete con una certa ciclicità in Repubblica, dispiace constatarlo anche se siamo certi che sopravviveremo alla vicenda.

Tutti sbagliano e tutti sbagliamo ma quello che personalmente non mi è chiarissimo è il perché la suddetta rumorosa minoranza si senta in dovere di segnalare e di censire priorità sulle scalette dei telegiornali, sulla necessità di approfondimenti o meno, dimenticandosi che il mestiere di giornalista è appunto tale e quindi va lasciato a chi ha i titoli per farlo. Questo è un vero mistero.

Sul Tg di Rtv siamo ovviamente lieti e disponibili a raccogliere le critiche di tutti e di chiunque, ma confessiamo che per quanto concerne sia le osservazioni positive in merito al nostro modo di fare informazione - quali quelle di tutte le Reggenze degli ultimi quattro anni, di tutti gli schieramenti politici al temine delle ultime elezioni, di gente che qualcosa di giornalismo ne capisce come Paolo Mieli, Maurizio Costanzo, Italo Cucci, Alan Friedman, Giancarlo Dotto solo per citarne alcuni che sanno di cosa parlano e che sanno pesare le parole - sia quelle negative, solitamente di tuttologi drogati di social network con curricula clandestini almeno per quel che riguarda comunicazione e informazione.

Non che pensiamo che la storia possa concludersi qui e oggi. Lungi da noi che peraltro abbiamo una certa età e ne abbiamo viste di tutti i colori, credere che questa categoria dilettantistica di professori di giornalismo smetta di pontificare su cose di cui non sa praticamente nulla e lo dimostra in continuazione. Però lasciateci dire come se un giornalista dice a un medico che sta prescrivendo una cura a un paziente che lui sbaglia la cura, a un avvocato che sta sbagliando una causa,a un insegnante se non si rende conto che non sa fare l'insegnante, e poi ne riparliamo. Insomma ognuno faccia il suo, parli di quello per cui ha studiato e per cui è preparato, sopratutto se non è in un bar ma in un cotesto che conserva memoria pubblica.

Se ognuno in sintesi facesse il suo, se parlasse di ciò che sa e se ancora prima di parlare presentasse i suoi crediti per affrontare l'argomento rispetto a chi quel lavoro lo fa per mestiere, le cose andrebbero sicuramente meglio. Unicuique suum, a ciascuno il suo, lo si diceva tanto tempo fa e non è casuale che recentemente uno dei massimi esperti mondiali sui vaccini abbia preso una posizione durissima contro tutti gli esperti da web che straparlano di vaccini senza avere mai visto un microscopio. Si tratta di un fenomeno che si potrebbe definire "sindrome del tassista romano", categoria abilissima a avere solide opinioni su cose che ignora completamente.



cr