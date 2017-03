"YES WE CAN. DSA e inglese", serata organizzata da ApprendiAmo

L'associazione “ApprendiAmo” organizza una serata pubblica sul tema della lingua inglese ed i DSA (dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia).

“YES WE CAN. DSA e inglese: strategie e strumenti per apprendere”, un evento gratuito, aperto al pubblico e si svolgerà venerdì 10 marzo 2017, alle ore 20.45, presso la Sala Joe Cassar, Ex-International, a Borgo Maggiore.

La serata sarà volta ad approfondire le strategie e gli strumenti più efficaci per l’apprendimento della lingua inglese, focalizzandosi soprattutto su metodologie inclusive e sensibili alle caratteristiche dei soggetti con difficoltà e disturbi di apprendimento.



Clicca qui per il comunicato stampa.