Forum del Dialogo: seconda giornata dedicata alle testimonianze

Seconda giornata di lavori per il "Forum del dialogo" in corso al Teatro Titano. Dopo l'intervento di saluto del segretario Guerrino Zanotti, ha preso la parola Umberto Curi, filosofo, dell’Università di Padova, sulla “diversità oggi, come risorsa di accoglienza e di sviluppo”. Poi è stato il momento delle 'Testimonianze del dialogo con le diversità sociali' nella disabilità, nella salute, nella quotidianità che vedono protagonista Simona Atzori ballerina classica e pittrice e i B. Livers: un inno alla vita di ragazzi con gravi patologie croniche.