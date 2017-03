Maltempo: forti raffiche di vento in Emilia-Romagna

Allerta vento per 18 ore in Emilia-Romagna, dalle 13 di oggi alle 7 di domani. La fase di attenzione è stata attivata dalla Protezione civile regionale, per un aumento del campo di vento sul crinale appenninico e la fascia costiera. Previsti venti forti da sud ovest sui rilievi con intensità del vento medio di 30 nodi (circa 60 km/h), con raffiche fino a 50 nodi (circa 90 km/h) sui rilievi occidentali e fino a 40 nodi (circa 75 km/h) sui rilievi centrali e orientali. Sulla fascia costiera l'intensità del vento medio è prevista di 25 nodi (circa 45 km/h), con raffiche fino a 35 nodi (circa 65 km/h). La tendenza nelle successive 24 ore è all'esaurimento dei fenomeni.