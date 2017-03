Ucraina: situazione umanitaria drammatica e lo spettro della bancarotta

La città di Avdiyivka nel Donbas è sull'orlo di una catastrofe umanitaria, non si fermano i bombardamenti nelle aree residenziali. La gente è in fila da 4 giorni per l'acqua potabile. Nel frattempo a Kiev, emerge un nuovo scandalo sulla corruzione.

Nella notte del 3 marzo gli investigatori del Bureau nazionale anticorruzione e l'Ufficio del Procuratore anticorruzione hanno arrestato il capo del servizio fiscale Nazionale, Romano Nasirov.

Il procuratore anticorruzione Nazar Holodnytskyy ha detto che Nasirov stava per andare all'estero. E' sospettato di abuso d'ufficio, che ha portato gravi conseguenze e danni allo Stato per 2 miliardi hrivnas.

L'arresto è avvenuto negli ospedali della capitale "Feofania." I medici dicono che Nasirov ha avuto un infarto del miocardio.

Questa non è la prima volta che i politici ucraini improvvisamente hanno bisogno di assistenza medica quando la loro libertà è minacciata. Pertanto, l'opinione pubblica non crede nella diagnosi di ufficiale. Oggi Nasirov verrà trasportato in un altro centro medico per un esame medico indipendente.

In Ucraina dal 1 Marzo 2017 sono saliti i tassi per l'energia elettrica. Questa è la quinta volta che aumentano la tariffe per l' energia elettrica per la popolazione. Rispetto ad aprile 2015 il costo è aumentato di 3,5 volte.

Questa è una delle condizioni previste delle obbligazioni creditizie verso l'FMI, ma le tariffe europee sono attualmente incompatibile con I salari ucraini. Da Ucraina Viktoria Polishchuk