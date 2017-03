Papa 2.0, "Leggere i messaggi di Dio come quando si leggono i messaggi del telefonino"

Trattare la Bibbia come il cellulare, sempre con noi per leggerla spesso

Cosa succederebbe se trattassimo la Bibbia come il nostro telefono cellulare? Si pone questa domanda il papa durante l'Angelus, invitando appunto i fedeli a tenere sempre con sé la Bibbia, prendendoci confidenza, e a leggere i messaggi di Dio come quando si leggono i messaggi del telefonino. In questo modo, spiega Bergoglio, 'sapremmo vincere le quotidiane suggestioni del male che è in noi e fuori di noi'.