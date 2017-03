San Marino: assicurazioni private per corpi militari e civili non coperti nell'esercizio della professione

L'ultimo episodio è quello della denuncia a carico di due agenti della Polizia Civile.

Il tribunale archivia il fascicolo ma intanto i due hanno pagato di tasca propria le spese giudiziarie. Il problema della mancata copertura legale investe tutti i tre corpi sammarinesi, siano essi civili o militari. Se vengono coinvolti in un procedimento amministrativo o penale, anche solo indagati, devono scegliersi un avvocato di fiducia senza alcuna assistenza da parte dello stato che rappresentano. “Una questione da porre all'attenzione” ammette il comandante della Guardia di Rocca, Massimo Ceccoli, “perché occorre mettersi al riparo”. Gli episodi degli ultimi anni, che hanno visto funzionari della polizia civile e gendarmi finire nelle maglie della giustizia mentre erano in servizio, li ha portati a prendere delle contromisure ma solo individuali: delle polizze di tutela legale che ciascun rappresentante dell'ordine paga personalmente

Le tipologie sono diverse, a seconda della copertura e dei vincoli, ma si aggirano intorno ai 200 euro annuali, per una copertura di circa 20 mila euro. Sperando che ad una prima fase dell'indagine non subentri un rinvio a giudizio. Significherebbe che le spese sono destinate ad aumentare. Costi che non tutti riescono ad affrontare: infatti in questi anni, c'è anche chi, dopo aver sottoscritto la polizza assicurativa, non è riuscito a mantenerla, esponendosi nuovamente ai rischi professionali.