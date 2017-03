6 marzo 1998: su Buckingham Palace sventola per la prima volta la "Union Jack", era morta Lady D

La "Union Jack" viene esposta per la prima volta a tutt'albero su Buckingham Palace. La tradizione britannica voleva che nessuna bandiera sventolasse sul palazzo in assenza della regina e che in sua presenza venisse esposto solo lo stendardo reale.



La prima fase del cambiamento è avvenuta in occasione della morte della principessa Diana quando, trovandosi la regina al castello di Balmoral, sul palazzo londinese non sventolava alcuna bandiera e la monarchia, investita da molte polemiche ruppe il protocollo e issò a mezz'asta la bandiera britannica fino al giorno dei funerali in segno di rispetto per la principessa e di lutto nel paese. La decisione della regina è stata salutata con favore e valutata come un riconoscimento della capacità di adattamento della monarchia al cambiamento dei tempi.