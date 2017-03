All'asta l'album con ultimo autografo di Lennon a Chapman, il suo killer

L'album "Double Fantasy" di John Lennon e Yoko Ono, autografato dallo stesso ex Beatles per Mark David Chapman, l'uomo che cinque ore dopo lo uccise a colpì di pistola davanti alla sua residenza di New York, è in vendita per 1,35 milioni di dollari. Lennon fu colpito a morte l'8 dicembre 1980 sull' ingresso del Dakota, celebre palazzo dell'Upper West Side di Manhattan su Central Park, dove l'artista viveva con Yoko Ono.