Facebook introduce il tasto "non mi piace", per adesso solo in chat

L'icona del "non mi piace", potrebbe arrivare presto su Facebook. Questa è l'ipotesi, visto che il pulsante sarebbe compreso tra le reazioni che il social network sta testando per ora sulla sua chat Messenger. A quanto confermato da Facebook al sito TechCrunch, il social vuole la comunicazione via chat sempre più immediata e soprattutto "coinvolgente", per questo l'introduzione del tasto del "pollice verso".