Francia, Fillon: "Nessuno può impedirmi candidatura". Juppè si ritira

Crollato nei sondaggi, bersaglio di tutte le critiche, Francois Fillon e' riuscito a convincere che a lui ''non c'e' alternativa'' come candidato della destra alle presidenziali francesi. Oggi si riuniscono i vertici dei Republicains, ma gia' ieri sera Alain Juppe', l'unico che avrebbe potuto sostituire Fillon, ha fatto sapere di non essere disponibile. ''Ho commesso il primo errore chiedendo a mia moglie di lavorare per me'', ha ammesso ieri sera Fillon davanti a non piu' di 40.000 suoi sostenitori, ''e ho commesso il secondo errore esitando sul modo di parlarne''. Ma poi ha messo tutti in guardia: ''Nessuno puo' impedirmi di candidarmi''. Ha promesso di andare in fondo, come gli ha chiesto anche la moglie Penelope.