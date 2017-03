"Giornata dei Giusti", un albero dedicato a tutti gli uomini che hanno agito con coraggio

In occasione della giornata Europea in memoria dei Giusti, istituita nel 2012 dal Parlamento Europeo, anche la Repubblica di San Marino conferma il proprio sostegno alle celebrazioni, nel ricordo di coloro che in tutti i genocidi, i totalitarismi e i crimini contro l’umanità si sono prodigati per difendere la dignità umana. San Marino, ricorda la Segreteria agli esteri, ha aderito all’iniziativa dei “Giardini dei Giusti” piantando un proprio albero dedicato a “tutti gli uomini che hanno agito ed agiscono con coraggio, altruismo e responsabilità” nella piena libertà di essere solidali e di non rimanere indifferenti. Tema della giornata di oggi: “I Giusti del dialogo: l’incontro delle diversità per superare l’odio” non può che trovare un pieno accoglimento in Repubblica, che alle ragioni del dialogo e del rispetto delle diversità attribuisce valore pregnante e requisito identitario, da valorizzare e rilanciare. Sono costanti, conclude la nota, i richiami sul tema realizzati dalla Repubblica a livello interno e nei consessi internazionali; richiami che devono, ancor più oggi, investire l’intera società civile, per una sempre più diffusa cultura dei diritti umani.