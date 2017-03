One Gallery Outlet: i dipendenti sul Pianello per incontrare il Congresso di Stato

Dalle 10.30 circa è in corso la manifestazione davanti al Palazzo Pubblico dei dipendenti dell'One Gallery Outlet - in sciopero ad oltranza da venerdì scorso - per chiedere al Congresso di Stato di essere ricevuti. Dopo l'astensione dal lavoro avviata nei giorni scorsi, le proteste davanti alla sede, l'incontro avvenuto tra i sindacati e il segretario di Stato al Lavoro, ora i dipendenti tornano in piazza per incontrare nuovamente quest'ultimo - e forse altri membri dell'esecutivo -, al termine della riunione del Congresso di Stato.