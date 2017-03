Trump non molla e chiede indagine su Obama per abuso di potere

Nonostante la bufera scatenata dai suoi tweet contro Barack Obama, Donald Trump non molla e chiede al Congresso di indagare sull'ex presidente per possibile abuso di potere. Il riferimento e' ai telefoni della Trump Tower di Manhattan che Obama, secondo il tycoon, avrebbe messo sotto controllo un mese prima delle

elezioni. Il numero uno dell'Fbi James Comey, secondo il New York Times, avrebbe chiesto al Dipartimento di giustizia una smentita ufficiale delle affermazioni del presidente su Barack Obama, definendole 'false'. Intanto la tesi di Trump e' stata stroncata apertamente dall'ex numero uno dei servizi Usa James Clapper: non c'e' stata alcuna attivita' di intercettazione nei confronti di Donald Trump, ha detto in un'intervista alla Nbc.