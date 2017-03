8 marzo: messaggi e iniziative da San Marino al territorio

CSU “una giornata per il lavoro, i diritti, la parità”

Lo chiede la CSU, ricordando il ruolo della donna nel periodo di crisi: proprio la donna ha sapute mettere in campo risorse per reagire ed adattarsi, pur continuando ad essere categoria discriminato nell'accesso al lavoro, restando in testa, per numeri, nelle liste di collocamento. “Solo con il lavoro – ricorda la CSU – la donna può raggiungere l'autonomia per superare ogni forma di disparità” e chiede che l'8 marzo sia giornata per la presa di coscienza delle donne sui propri diritti e valori.



ISS, una "azienda" al femminile

Alla vigilia dell'8 marzo l'ISS si scopre vestito di rosa. Su 1000 dipendenti il 70% sono donne, tra medici, infermiere, educatrici, dirigenti. L'Istituto di Sicurezza Sociale coglie l'occasione della festa della donna per ricordare i tanti servizi erogati in maniera specifica per il mondo femminile. Il ruolo dell'Ostetricia e della Ginecologia, che offre prestazioni specialistiche dedicate a tutte le fasi della vita della donna. I due servizi che riguardano la prevenzione e diagnosi sia per il tumore al collo dell'utero (attivo già dal 1969) sia per quello della mammella. Ancora, il Servizio dell'Unità Salute Donna, per promuoverne il benessere seguendola sia dal lato clinico, sia del sostegno psicologico: 7000 accessi nel 2016, oltre 10mila prestazioni fornite. Non manca di ricordare l'ultimo nato, nel 2013: il Centro d'ascolto per violenza contro le donne e di genere; ma anche tutto il lavoro di rete con le istituzioni che si occupano del fenomeno: Authority Pari Opportunità, la Scuola e Università, le Forze dell'ordine.



Cgil-Cisl e Uil Rimini: un minuto di silenzio

“8 marzo. Uomo che fai? Fermiamoci un minuto”. La campagna di CGIL, CISL e UIL della Provincia di Rimini, contro la violenza sulle donne. Tante le aziende, gli enti, le associazioni di categoria che hanno già aderito al minuto di silenzio da osservare domani alle 11.30, condividendo l'intenzione di porre al centro dell'analisi il soggetto autore della violenza più che la vittima.



Dall'Emilia-Romagna fondi in contrasto alla violenza di genere

Dalla Regione Emilia-Romagna arrivano quattro milioni di euro, per il prossimo biennio, destinati alle politiche di genere e al contrasto alla violenza contro le donne. Insieme, decisa la nascita dell’Osservatorio regionale antiviolenza e del Tavolo permanente per le politiche di genere. E' l'assessore alle Pari Opportunità Emma Petitti a presentare l'impegno della regione, impegno anche economico, per rafforzare il percorso a tutela della parità tra uomini e donne. Dei 4 milioni, oltre un milione e mezzo è riservato alla gestione dei centri antiviolenza, oltre 432mial euro all'apertura di nuovi centri e case rifugio, 920mila destinati a formazione, inserimento lavorativo, autonomia abitativa. La Petitti ricorda anche il lavoro svolto dalla rete dei Centri antiviolenza dell’Emilia-Romagna: nel 20163431 si sono rivolte ai Centri e 225 sono quelle ospitate nelle strutture. La sentiamo in merito alla nascita dell'Osservatorio Regionale Antiviolenza e del Tavolo Permanente delle politiche di genere.

Nel video l'intervista a Emma Petitti, assessore alle Pari Opportunità