Equità di trattamento tra i Corpi che si occupano di sicurezza e tutela legale per gli agenti

Questi i temi al centro dell’assemblea promossa dalle Federazioni Pubblico Impiego della CSU

Gli agenti, anticipa una nota, hanno accolto con interesse la volontà del governo di attivare in breve tempo tre leggi su Ordine Pubblico e Sicurezza, Dipartimento di Polizia e Riordino dei Corpi. “Auspichiamo - sottolineano le Federazioni Pubblico Impiego - che il confronto annunciato dal governo sia all’insegna della chiarezza e della condivisione, e che i tre interventi legislativi, indipendentemente dalle singole competenze, introducano una parificazione di trattamento tra i Corpi di Polizia”. Tre leggi che sindacato e dipendenti “ritengono indispensabili per aprire una fase di rinnovata sinergia tra i Corpi, con l’obiettivo di garantire sempre più sicurezza ai cittadini”. Intanto, in attesa dell’avvio dell’iter legislativo si chiede al governo di predisporre con urgenza alcuni provvedimenti concreti: “Al primo posto c’è la necessità di fornire una tutela legale ed assicurativa agli agenti nell’espletamento delle loro mansioni, vanno poi modificate le norme di disciplina e va rivisto l’accordo antincendio. Altro intervento da fare al più presto, conclude la Csu, è quello di assicurare la copertura dei posti vacanti, questo sia per riconoscere le professionalità acquisite che per dare nuova linfa al Corpo”.