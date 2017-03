Eurofestival News: intervista al direttore generale Carlo Romeo

Saranno due gli artisti che rappresenteranno San Marino all'Eurofestival 2017: uno comunitario e uno extracomunitario, nel fine settimana verranno svelati i loro nomi. Il contratto è stato firmato il mese scorso. Ad annunciare questa anticipazione sulla partecipazione di quest'anno il Direttore generale di San Marino Rtv Carlo Romeo dalle colonne online di Eurofestival News. Nell'intervista fatta al Dg Romeo si torna anche sulla proposta, lanciata da San Marino, di cambiare il metodo di televoto: “non abbiamo ricevuto nessuna risposta. – ha detto Romeo - Neanche il buon gusto o la buona educazione di una mail. Dispiace veramente che i piccoli stati siano considerati a questo livello da Ebu”. Confermati infine Lia Fiorio e Gigi Restivo come commentatori delle serate per il Titano: per loro quest'anno il record come commentatori italofoni con 24 serate eurovisive commentate.