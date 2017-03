Governo e collaborazioni con aziende fuori territorio: la sammarinese Franciosi delusa

Governo e collaborazioni con aziende fuori territorio: la sammarinese Laura Franciosi, titolare di un'azienda nel campo della comunicazione e già addetto stampa della Segreteria per il Turismo, si dice delusa ed amareggiata per la scelta del Congresso di Stato di incaricare – tramite delibera del 26 febbraio - una società di Milano di gestire le relazioni con i media e di curare consulenze e collaborazioni. Perché – chiede – non sono state consultate imprese che operano in territorio? Lamenta l'assenza di un bando di gara e la richiesta di preventivo, in considerazione del fatto che la ditta milanese in questione percepisce 36.000 euro per dieci mesi.