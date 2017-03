Da immigrate a imprenditrici: un 8 marzo diverso raccontato da Emma Bonino

I Radicali Italiani alla stampa estera di Roma annunciano la nuova battaglia contro la Bossi-Fini e portano esempi positivi di donne che si sono riscattate

Storie femminili di fuga e di riscatto: sono quelle raccontate dai Radicali italiani alla stampa estera di Roma, dove hanno invitato donne immigrate e rifugiate che hanno lottato per affermarsi in Italia. Un incontro promosso da Emma Bonino.



Anni di lotte e sofferenze, ma oggi sono considerate persone e non più vittime. Un 8 marzo con le donne e non per le donne, ha puntualizzato Emma Bonino, che porta storie positive a esempio di come si possano superare le difficoltà.

C'è la rifugiata dalla Costa d'Avorio che ha fondato una piccola impresa di catering; l'ex vittima di tratta, oggi mediatrice culturale per aiutare altre sfortunate come lei. O la rifugiata etiope che in Val di Gresta ha dato vita ad un'azienda agricola, “La capra felice”, con 80 capre, azienda certificata bio.

E' caduto il muro di Berlino, dicono, ma nel Mediterraneo ne sono sorti altri, e il più alto in Italia è quello legislativo.



Francesca Biliotti



Nel video le interviste a Emma Bonino; Benedetto Della Vedova sottosegretario agli Affari Esteri; Agitu Ideo Gudeta imprenditrice agricola; Igiaba Scego scrittrice italo-somala