Prefettura PU; nuovo bando per accoglienza migranti da 13,3 milioni di euro

La Prefettura di Pesaro e Urbino deve procedere all’accoglienza ed all’assistenza di un numero presunto di 1.302 cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale in attesa di inserimento nel circuito SPRAR, dal 1 maggio fino a fine 2017

Nuovo bando per l'accoglienza dei migranti per 1302 richiedenti asilo in totale, per un valore complessivo di 13,3 milioni di euro.

Il primo lotto conta 1097 posti in strutture collettive e il prezzo a base di gara è 35 euro al giorno e a persona, il secondo richiede 500 posti in abitazioni civili a 31 euro. Entrambe le cifre iva inclusa.

L'incremento del servizio ha il limite di incremento dei posti del 20% se dovesse esserci maggiore affluenza dei richiedenti asilo.

Il bando è aperto a raggruppamenti temporanei d'impresa, associazioni, enti pubblici ed ecclesiastici.

Le aliquote per singolo comune verranno calcolate tenendo conto dei richiedenti asilo assistiti dagli Sprar che per ora operano solo a Pesaro e Lunano. Anche Fano dovrebbe mettere in piedi il sistema di protezione internazionale.

Pesaro potrà avere 266 migranti, Fano 200, Urbino e Vallefoglia 59, Colli al Metauro 49, Fossombrone 38, Cagli e Fermignano 34, Urbania 28, Montelabbate 27, Sassocorvaro 14. Un novità è che i gestori che vinceranno il bando dovranno pagare una assicurazione per far fronte a danni o infortuni. In totale da marzo 2014, quando è iniziata l'emergenza, sono 2821 i migranti accolti. Nel video l'intervista a Luigi Pizzi, Prefetto Pesaro-Urbino.



VA