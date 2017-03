Da Rimini all'Europa, con il progetto Friendly Beach

Vacanze per tutti. Un progetto nato a Rimini diventa esempio per l’Europa. Si tratta del progetto “Friendly beach”, che ha l’obiettivo di creare un modello codificato e innovativo per il turismo accessibile da estendere in tutti i paesi europei. Il tutto è nato nel 2013 grazie all’iniziativa “Autismo friendly beach” promossa dall’associazione Rimini Autismo; grazie alla 'rete' di numerosi operatori turistici locali è stato dato vita all'accoglienza per tutti ed a un progetto che ha partecipato al bando europeo "Cosme" legato al tema dell’accessibilità del turismo risultando uno dei più apprezzati e ottenendo un finanziamento di circa 124mila euro. Sulla base dell’esperienza riminese il progetto sarà così esteso a tutte le disabilità mentali, dunque non solo all’autismo, e allargato a Spagna, Croazia e Inghilterra per poi coinvolgere, gradualmente, tutti i paesi dell’Unione.

Nel video l'intervista ad Alessandra Urbinati, presidente di Rimini Autismo