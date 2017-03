Trump, lancio missili Pyongyang violazione risoluzione Onu

La Corea del Nord e' una ''seria minaccia'': il lancio di missili da parte di Pyongyang e' una ''chiara violazione'' di varie risoluzioni dell'Onu. Lo ha detto il presidente americano Donald Trump nel corso di due colloqui telefonici separati con il premier giapponese Shinzo Abe e il presidente reggente della Corea del Sud Hwang Kyo-AhnDonald. Ieri Trump ha varato il 'bando bis' per difendere l'America dalla minaccia terroristica. La novita' piu' rilevante e' l'esclusione dell'Iraq dalla lista iniziale di sette Paesi a maggioranza musulmana dove l'emissione di nuovi visti sara' sospesa per 90 giorni. Il differente trattamento e' motivato dalla lotta comune di Usa e Iraq all'Isis. Intanto i repubblicani della Camera hanno presentato la proposta per abolire e sostituire la riforma sanitaria dell'ex presidente Barack Obama.