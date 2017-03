8 marzo 1922: in Italia si organizza la prima Giornata della Donna

Negli Stati Uniti la prima e ufficiale giornata della donna fu celebrata il 23 febbraio 1909, lo stesso anno in cui, il 22 novembre, a New York iniziò un grande sciopero di 20.000 camiciaie che durò fino al 15 febbraio 1910, cioè fino a pochi giorni prima del Woman's Day che quell'anno si tenne il giorno 28.



Negli Stati Uniti la data ufficiale rimase l’ultima domenica di febbraio, in Germania, Austria, Svizzera e Danimarca si tenne per la prima volta il 19 marzo 1911, in Francia il 18 marzo dello stesso anno. In Russia si tenne per la prima volta il 3 marzo del 1913. In Germania, dopo la prima celebrazione, fu ripetuta per la prima volta l’8 marzo 1914, mentre in Francia si tenne nuovamente il 9 marzo 1914.



Queste date sono differenti poiché convergono con altri eventi che segnarono la storia di ogni Paese, o più semplicemente venivano fatte coincidere con altre celebrazioni passate legate a grandi rivoluzioni storiche. In Italia la prima Giornata Internazionale della donna arrivò molto più tardi, cioè il 12 marzo 1922.



La mimosa, come simbolo della Giornata della Donna, fa la sua comparsa nel 1946.