Csu: al fianco delle lavoratrici One Gallery

E’ emblematico l’otto marzo delle lavoratrici dell’One Gallery da sei giorni in sciopero per il diritto ad essere pagate a fine mese. La CSU ha così deciso di consegnare alle dipendenti un mazzo di mimose: “Un piccolo gesto di sostegno nei confronti di chi sta lottando per la certezza del futuro” - scrive in una nota la Csu. Su 67 dipendenti dell’One Gallery, le donne sono 58 ricordano i sindacati, “Numeri che simbolicamente ricalcano le difficoltà occupazionali di San Marino - spiega la Centrale Sindacale Unitaria - dove la maggioranza delle persone iscritte alle liste di collocamento al lavoro sono ancora donne.

Sul fronte della vertenza, la CSU ricorda che “alla vigilia della seconda mensilità non pagata, il silenzio da parte del primo azionista Jarno Trulli “è totale”, mentre – segnala – qualcosa si muove sul fronte politico, con la prossima uscita di un decreto da parte della segretaria al Lavoro per accelerare la possibilità dei dipendenti di accedere agli ammortizzatori sociali attraverso le dimissioni per giusta causa".