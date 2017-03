Inaugurato il nuovo ufficio postale di Città

Inaugurato il nuovo ufficio postale per il castello di Città, in via Gino Giacomini. L'apertura ufficiale oggi nel primo pomeriggio. Alla cerimonia erano presenti il segretario di Stato per le Finanze, Simone Celli, e il capitano di Castello, Maria Teresa Beccari. All'interno della nuova sede si potrà usufruire dei servizi finanziari e postali, dal lunedì al venerdì per tutta la giornata e il sabato di mattina.