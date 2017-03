Marina Militare: la Nave Carabiniere lascia l'Australia, direzione Indonesia

L'imbarcazione prosegue la sua missione internazionale che ha come media partner San Marino Rtv e Rai Italia

Un viaggio lungo 20mila miglia nautiche, partito da La Spezia il 20 dicembre, per portare la bandiera italiana nel mondo. La missione della Nave Carabiniere, imbarcazione della Marina Militare, prosegue dopo aver lasciato l'Australia.



Tra gli obiettivi del tour - verso Oriente e ritorno – ci sono la sorveglianza delle rotte, la cooperazione con i Paesi esteri e la diplomazia. La fase australiana del viaggio era iniziata a Fremantle il 26 gennaio. La nave – circa 180 membri di equipaggio – ha proseguito verso Adelaide. Poi la tappa a Sydney il 14 febbraio, per 5 giorni, con la visita della ministra della Difesa, Roberta Pinotti.



In ogni porto, il pubblico ha potuto visitare i locali dell'imbarcazione - considerata uno dei gioielli della flotta – scoprendo le attrezzature e le tecnologie utilizzate dai militari e gli ambienti di vita in missione. A bordo anche momenti religiosi. Il comandante Francesco Pagnotta, ha parlato di un'accoglienza calorosa ricevuta dagli australiani e dalla comunità italiana. Si stima infatti che siano circa 2 milioni le persone di origine italiana che vivono nel Paese. Dopo la partenza dal porto di Melbourne, la nuova destinazione è Giacarta, in Indonesia.



Mauro Torresi