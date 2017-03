Una mimosa nel giardino del Colore del Grano

L'8 marzo diventa occasione di confronto nella struttura. Presento i Capitani Reggenti

L'8 marzo diventa occasione per una riflessione sulle conquiste dei diritti delle donne a San Marino ed una in particolare sulle condizioni di quelle diversamente abili. Il Segretario alla Stato per la Sanità e Pari Opportunità Franco Santi ha fatto visita al Colore del Grano per consegnare un albero di mimosa che crescerà nel giardino della struttura. Un momento simbolico cui hanno preso parte i Capitani Reggenti, accompagnati dal Segretario Marco Podeschi, che si sono trattenuti per un momento di condivisione con gli ospiti della struttura. A seguire una tavola rotonda che ha visto confrontarsi il segretario Santi, il direttore generale Iss Andrea Gualtieri, il direttore delle attività sanitarie Maurizia Rolli, il Direttore Amministrativo Sandro Pavesi, la Commissione Pari Opportunità e l'Authority per le Pari Opportunità.

Nel video l'intervista al Segretario Franco Santi ed a Simona Casagrande, responsabile UOSD Disabilità e Assistenza Residenziale